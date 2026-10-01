Corriere Torino: в Италии "гуру" отбирал имущество и насиловал участников секты

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В Италии "гуру" завлекал в секту людей, отбирал имущество и совершал действия сексуального характера по отношению к ним. Об этом сообщает Corriere Torino.

59-летний Бруно Антонио Малатеста считал себя "мастером" и "избранным", который находился в контакте с "божественной матерью". Мужчина, используя занятия по йоге и медитации, привлекал в секту людей, находящихся в непростом положении.

Они давали обет послушания, отдавали все имущество "мастеру", а взамен Малатеста предлагал им шаманскую терапию, якобы способную облегчить страдания или вылечить от болезней.

Кроме того, он совершал сексуализированное насилие по отношению к участникам, выдавая процесс за "очищающую терапию". В отношении подозреваемого расследование было начато еще в марте 2024 года.

Сейчас мужчина арестован. Ему предъявили обвинения в создании псевдодуховной секты, рабстве, жестоком обращении, сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах и мошенничестве.

Под следствием также находятся три сотрудника секты, в частности две женщины, занимавшие управленческие должности, и мужчина-массажист, который проводил платную "сексуальную терапию" для женщин.

Ранее сообщалось, что в Бельгии стоматолог на протяжении 30 лет насиловал своих пациенток, выдавая их за медицинскую процедуру. Преступления происходили в 1995–2025 годах. Мужчина убеждал женщин в необходимости особой гигиены горла, не существующей в официальной медицине.

Кроме того, в материалах дела фигурируют случаи насилия во время операций под наркозом. Уточняется, что стоматолог признал вину по большинству предъявленных ему обвинений.