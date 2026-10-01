FIS предоставила нейтральный статус 19 спортсменам из России

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Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предоставила нейтральный статус 19 российским спортсменам. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В частности, нейтральный статус получили лыжники Дарья Непряева, Ксения Шорохова, Никита Денисов и Сергей Волков. Также в список вошли сноубордисты Илья Хуртин, Егор Клюев, Дмитрий Подольский, Константин Санников, Игорь Слуев, Варвара Романова, Илья Витюгов, Яна Ульянова и Мария Валова.

Кроме того, нейтральный статус предоставлен прыгунам на лыжах с трамплина Данилу Садрееву, Евгению Климову, Илье Манькову, Михаилу Назарову и Константину Николаеву, а также фристайлисту Максиму Сенкевичу.

Ранее FIS утвердила процедуру подачи заявки для получения нейтрального статуса российскими спортсменами. В организации отметили, что они должны подать заявление, подтвердив соответствие требованиям, и обязаться соблюдать их. Со своей стороны FIS проводит внутреннюю проверку для оценки соответствия критериям допуска.