Певица Глюкоза рассказала, как сочетает бунтарский образ с ролью матери

Фото: телеграм-канал Glukoza

Певица Глюкоза (настоящее имя – Наталья Чистякова-Ионова) вновь стала появляться на публике в ярких и провокационных нарядах. Однако бунтарский образ никак не отражается на ее семейных отношениях, призналась артистка в разговоре с Super.

"Наверное, никто не вытеснил мудрую мать, потому что мой опыт со мной, и он складывается из проб, ошибок, побед и разных событий в моей жизни. Поэтому он уже у меня есть и никуда не денется. Как говорится, выводы сделаны", – сказала Глюкоза.

Как пишет издание, у Глюкозы сложились хорошие отношения с дочерьми – 19-летней Лидией, выступающей под псевдонимом ray!, и 15-летней Верой. При этом младшая иногда напоминает матери о трудностях подросткового возраста, из-за чего певица старается внимательнее подбирать слова в общении.

Между тем певицу Zivert (настоящее имя – Юлия Зиверт) и певца Егора Крида (настоящее имя – Егор Булаткин) назвали самыми стильными российскими музыкантами. В ходе проведения одного из стриминговых опросов Zivert получила 51% голосов, а Крид – 49%.