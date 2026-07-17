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17 июля, 15:31

Шоу-бизнес

Юлию Высоцкую раскритиковали в Сети после фото в майке и шортах

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/juliavysotskayaofficial

Интернет-пользователи раскритиковали актрису и телеведущую Юлию Высоцкую после публикации фотографии в майке и коротких шортах. Снимок она разметила в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Некоторые подписчики обратили внимание на внешний вид рук и ног телеведущей и оставили критические комментарии. Часть из них предположила, что у Высоцкой могут быть проблемы со здоровьем. Они заявили, что "ноги надо спрятать", а также указали на "артрит на руках".

Однако многие поклонники встали на защиту актрисы, отметив, что она прекрасно выглядит. К словам поддержки присоединилась и телеведущая Лариса Гузеева. В комментариях под публикацией она написала: "Свободная", сопроводив сообщение эмодзи с аплодисментами.

Ранее Высоцкая впервые публично рассказала, что она и режиссер Андрей Кончаловский удочерили девочку Соню. Актриса призналась, что они с мужем всегда думали о детях – она сама всегда хотела пятерых. Сначала у пары появилась дочь Мария, затем – сын Петр, а дальше – "не сложилось".

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