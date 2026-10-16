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16 октября, 14:45

Мэр Москвы

Сергей Собянин: детский сад для 150 воспитанников открыт в Коммунарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Коммунарке начал работу детский сад "Жемчужина" для 150 воспитанников. Он расположен по адресу квартал 160, дом 1в, строение 5, сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

По его словам, трехэтажный детсад возведен в виде уходящего ступенями вверх здания. Фасады оформили ручной росписью и редкой техникой "сграффито".

При строительстве применяли материалы отечественного производства. Налаженная логистика позволила сократить сроки работ.

Внутри обустроили помещения для групп, физкультурный и музыкальный залы, медицинский блок и кабинет для развивающих занятий. Для прогулок малышей благоустроили отдельную территорию.

Всего с начала 2026 года в районе построили и открыли пять объектов образования. Возведение социальных объектов в Москве соответствует целям и инициативам национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее детский сад, рассчитанный на 300 детей, начал работу в Щербинке. Трехэтажное здание площадью около 4 тысяч квадратных метров возвели в составе жилого квартала. Внутри и снаружи детсада созданы условия для гармоничного развития детей.

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