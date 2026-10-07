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07 октября, 15:32

Мэр Москвы

Сергей Собянин: детский сад на 300 мест открылся в Щербинке

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Щербинке начал работу новый детский сад, рассчитанный на 300 детей, заявил Сергей Собянин в MAX.

Трехэтажное здание площадью около 4 тысяч квадратных метров возвели в составе жилого квартала. Здесь уже действуют три детских сада и две школы. Инвестор также строит дополнительный образовательный комплекс на 1 375 школьных и 200 дошкольных мест.

"Архитектура нового детского сада перекликается с окружающей средой, при этом светлая отделка фасада выгодно выделяет здание на фоне жилых домов", – отметил мэр.

Внутри и снаружи детсада созданы условия для гармоничного развития детей, что отвечает целям национального проекта "Инфраструктура для жизни". При строительстве использовали отечественные материалы из Рязани, Ростова-на-Дону, Красноярска, Тулы и Калужской области, резюмировал градоначальник.

Ранее детский сад на 200 мест появился в Останкинском районе на северо-востоке Москвы. Для восьми групп там сделали блоки с раздевалками, игровыми и спальными комнатами, буфетом. Кроме того, в учреждении есть классы для развивающих и музыкальных занятий, а также спортивные залы.

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