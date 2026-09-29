Сергей Собянин: школа с робоклассом открылась в Южнопортовом районе

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Южнопортовом районе Москвы открылся образовательный комплекс для 550 детей, рассказал Сергей Собянин в MAX.

Здание, объединяющее детский сад и начальную школу, расположено в жилом комплексе на Волгоградском проспекте. Оно вошло в состав школы имени маршала В. И. Чуйкова.

При проектировании использовалась 3D-модель. Архитектурная концепция здания основана на метафоре леса. Материалы для строительства поставлялись из разных регионов России. Арматуру привезли из Калужской и Челябинской областей, краску и малые архитектурные формы – из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а утеплители – из Ярославской области.

В комплексе предусмотрены блоки для воспитанников детского сада и для школьников. Для учеников оборудованы лабораторно-исследовательский комплекс и робокласс.

Рядом со школой расположены три станции метро и МЦК. Как отметил Собянин, доступность транспорта и близость к жилым домам делают район удобным для жизни.

Ранее крупный образовательный комплекс появился в Коммунарке. Комплекс "Эклектика" рассчитан на 1 400 школьников и 300 воспитанников детского сада. Одной из главных его особенностей является уличный кинотеатр. Кроме того, еще один образовательный комплекс возводится в квартале 226.