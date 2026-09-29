Жительница Алтая получила условный срок за кражу роз с кладбища для фото

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Жительница Алтайского края осуждена на 2 года лишения свободы условно за кражу 96 роз с могилы на кладбище. Об этом сообщила помощник прокурора региона Мария Антошкина, передает РИА Новости.

По данным следствия, в день поминовения усопших женщина увидела на одной из могил букет роз и решила похитить его, чтобы сфотографироваться. Цветы принес на кладбище мужчина для своей умершей супруги. Он откладывал деньги в течение нескольких месяцев, чтобы купить такой большой и дорогой букет.

Антошкина отметила, что местная жительница признана виновной по статье о краже чужого имущества, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину.

Ранее неизвестные положили свиную голову на могилу лидера группы "Гражданская оборона" Егора Летова в Омске. Часть животного, раскрашенную серой краской и с надписями на латыни, оставили прямо у надгробия. Правоохранители начали проверку. Они устанавливают личности нарушителей и обстоятельства случившегося.