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29 сентября, 14:55

Шоу-бизнес

Дочь Брэда Питта Захара официально отказалась от его фамилии

Фото: AP Photo/Invision/Joel C Ryan

Приемная дочь американских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Захара Марли Джоли-Питт официально изменила имя, исключив из него фамилию отца. Об этом сообщает Page Six.

Согласно судебным документам, решение суда завершило процесс юридического отказа от фамилии актера. Захара стала уже третьим ребенком в семье, который официально убрал приставку "Питт" из своей фамилии.

Отмечается, что этот шаг стал продолжением ее стремления к самостоятельности.

Захара приняла решение отказаться от фамилии отца в июне. По данным СМИ, она не использует фамилию Брэда Питта уже несколько лет.

Кроме нее, аналогичное решение приняли другие дети пары – сын Мэддокс, а также дочери Шайло и Вивьен. Последняя подала прошение в верховный суд округа Лос-Анджелес, слушание по делу назначено на 2 ноября.

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