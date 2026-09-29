Дочь Даны Борисовой призналась, что не злится на мать из-за ее резких высказываний

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Дочь российской телеведущей Даны Борисовой Полина на премьере нового сезона шоу "Выживалити" рассказала об отношениях с матерью. Девушка призналась, что не держит на нее зла и не воспринимает болезненно ее резкие высказывания, передает Super.

В начале августа Борисова в интервью призналась, что не считает дочь идеальной, и заявила, что "есть дочери и получше". Полина, комментируя эти слова, подчеркнула, что не считает себя трудным ребенком и не склонна обижаться на мать.

Девушка призналась, что воспринимает характер матери с пониманием и не собирается конфликтовать с ней из-за публичных высказываний.

"Я считаю, это от родителей зависят отношения с ребенком. Ты же знаешь мою маму, она у меня такая интересная, как на нее можно обидеться", – добавила она.

Ранее дочь Борисовой рассказала, что мать обозвала ее кабанихой из-за веса. По ее словам, подобные высказывания она слышит круглосуточно. При этом девушка отметила, что ей нравится, как она выглядит, добавив, что у нее нет "ожирения или чего-то такого".