Около 5,3 млн россиян прошли вакцинацию от гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 5,3 миллиона россиян сделали прививку от гриппа. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по итогам селекторного совещания, которое провела руководитель ведомства Анна Попова.

На 39-й неделе 2026 года в стране зарегистрировано 727 тысяч случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают негриппозные – 98,9%, доля вируса гриппа выросла до 1,1%. Выявлены вирусы A(H1N1), A(H3N2), B и C.

Вирус A(H1N1) вызывает более тяжелое течение у пожилых и людей с хроническими заболеваниями, поэтому важна своевременная вакцинация. Попова подчеркнула необходимость усилить информационную работу среди населения о личной профилактике гриппа и ОРВИ.

Ранее глава Роспотребнадзора указывала, что эпидемиологическая обстановка в мире остается напряженной, а ведомство принимает все меры для недопущения завоза инфекций в Россию. В частности, граждане, возвращающиеся из поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, нередко привозят с собой различные инфекции. При этом Роспотребнадзор обеспечивает плотный контроль на государственной границе.

