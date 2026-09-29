Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 сентября, 15:30

Общество

Около 5,3 млн россиян прошли вакцинацию от гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 5,3 миллиона россиян сделали прививку от гриппа. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по итогам селекторного совещания, которое провела руководитель ведомства Анна Попова.

На 39-й неделе 2026 года в стране зарегистрировано 727 тысяч случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают негриппозные – 98,9%, доля вируса гриппа выросла до 1,1%. Выявлены вирусы A(H1N1), A(H3N2), B и C.

Вирус A(H1N1) вызывает более тяжелое течение у пожилых и людей с хроническими заболеваниями, поэтому важна своевременная вакцинация. Попова подчеркнула необходимость усилить информационную работу среди населения о личной профилактике гриппа и ОРВИ.

Ранее глава Роспотребнадзора указывала, что эпидемиологическая обстановка в мире остается напряженной, а ведомство принимает все меры для недопущения завоза инфекций в Россию. В частности, граждане, возвращающиеся из поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, нередко привозят с собой различные инфекции. При этом Роспотребнадзор обеспечивает плотный контроль на государственной границе.

Читайте также


общество

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика