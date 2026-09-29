Полезные для сердца продукты можно приобрести на ярмарках и рынках Москвы

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Необходимые для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы продукты можно найти на столичных ярмарках и рыбных рынках "Москва – на волне". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Во Всемирный день сердца, который отмечается 29 сентября, главврач московской поликлиники № 220 Анна Косенкова рекомендовала москвичам в первую очередь посетить именно рыбные рынки. По ее словам, для сердца особенно полезна жирная рыба – источник омега-3 жирных кислот. По словам Косенковой, обратить внимание стоит на скумбрию, лосося и сельдь.

Также в меню рекомендуется добавить сезонные овощи и зелень, фрукты, бобовые, орехи, семена и ягоды – все это представлено на ярмарках Москвы. Как пояснила врач, у каждого из этих продуктов есть свои полезные свойства. Например, в овощах, бобовых и фруктах есть калий, необходимый для контроля артериального давления.

Также калий содержат и цельнозерновые продукты, однако в них есть и клетчатка, которая поддерживает в норме уровень холестерина. А семена и орехи являются источниками растительных омега-3.

Иногда разрешены и десерты. Темный шоколад с содержанием какао не менее 70% содержит антиоксиданты, которые способствуют снижению артериального давления и воспаления в сосудах, а также повышению уровня "хорошего" холестерина. Однако, предупредила Косенкова, не стоит употреблять более 20–30 граммов продукта в день.

Отдельное внимание эксперт уделила темным ягодам – чернике, клюкве и бруснике. В них есть антоцианы, которые не допускают возникновения повреждений на внутренних стенках сосудов. Конец сентября является пиком сезона для клюквы и брусники, поэтому сейчас на ярмарках представлено много свежих ягод.

Чтобы прием пищи точно был полезным, рекомендуется половину тарелки освобождать для овощей и зелени, четверть должна занять рыба или бобовые, еще четверть – цельнозерновые крупы, хлеб или макароны из твердых сортов пшеницы. Не помешает и немного орехов.

В то же время для поддержания здоровья некоторые продукты следует ограничить. Речь идет о пище, содержащей трансжиры, много насыщенных жиров или соли. Не следует в больших количествах употреблять сахар, так как содержащийся в нем натрий повышает давление. Также сладкое негативно влияет на фигуру.

Помимо изменения рациона, необходимо больше двигаться и отказаться от курения, добавила специалист. Сейчас в Москве развивается философия здорового долголетия – город создает условия для правильного образа жизни.

Ранее на столичных ярмарках начался сезон клубники и малины ремонтантных сортов, которые могут давать урожай несколько раз за сезон и плодоносить вплоть до первых заморозков. Ягоды привозят из Краснодарского края, Дагестана, Московской, Липецкой, Нижегородской, Рязанской, Тамбовской и Ростовской областей.