На московских ярмарках представили более 15 сортов тыквы

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Более 15 сортов тыквы представили на московских ярмарках к неофициальному Дню тыквы, который отмечают 10 сентября. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

На прилавках можно найти как небольшие порционные плоды, так и крупные экземпляры. Урожай в столицу привозят из Краснодарского края, Волгоградской, Липецкой, Московской и Тамбовской областей, а также из Чеченской Республики.

Тыквы отличаются не только размером и формой, но и вкусом, плотностью мякоти, сроками созревания и хранения. На ярмарках представлены три основных вида: мускатные, крупноплодные и твердокорые.

Мускатные сорта считаются самыми сладкими и ароматными. У них тонкая кожура и ярко-оранжевая маслянистая мякоть, богатая сахаром и каротином. Такие тыквы созревают позже других, но при подходящих условиях могут храниться от полугода до года. Сорта "гитара", "жемчужина", "бутылка" и "французская" продают на ярмарках на улицах Юных Ленинцев, Челябинской, Мосфильмовской и на Мичуринском проспекте.

Крупноплодные тыквы хорошо переносят холод и отличаются длительным сроком хранения. Некоторые плоды при правильных условиях могут сохраняться до весны, а их вес достигает нескольких десятков килограммов. На улице Милашенкова, 14, можно найти французский сорт "эстамп", выведенный в XIX веке: отдельные плоды весят до 15 килограммов.

На Семеновской площади, 4, продают "грибовскую зимнюю" – сорт 1972 года с серой кожурой и плотной сладкой мякотью. Самый большой выбор крупноплодных тыкв представлен на Сиреневом бульваре, 60. Там можно приобрести "розовый банан" с вытянутыми розовато-оранжевыми плодами. Благодаря высокой сладости этот сорт подходит даже для употребления в сыром виде.

Твердокорые сорта созревают раньше остальных и считаются неприхотливыми. После созревания их кожура становится плотной и твердой, а сами плоды обычно остаются небольшими. Такие тыквы ценят в том числе за крупные семена. Их мякоть чаще менее сладкая и более грубая, поэтому она хорошо подходит для гарниров, пюре и запекания с мясом.

Сорт "миндальная 35", выведенный в 1950 году, представлен на ярмарке на улице Новинки, 31. Там же продают раннеспелый "лесной орех" с порционными плодами весом около 1,5 килограмма и ореховым послевкусием. Другие сорта можно найти на Профсоюзной и Красноармейской улицах, а также на улице Академика Павлова и бульваре Дмитрия Донского.

Тыкву используют для приготовления супов-пюре, каш и выпечки, а также запекают и тушат. Плотную мякоть крупноплодных сортов можно готовить с овощами, а сладкие мускатные подходят для десертного пюре и ризотто.

В пищу употребляют и семена. Они содержат цинк и магний, а в кулинарии их используют как добавку к салатам, кашам и выпечке. Из семечек также делают масло. На московских ярмарках их продают отдельно, в том числе уже очищенными.

Чтобы тыква дольше не портилась, рекомендуют выбирать целые плоды без повреждений и с плодоножкой. Целые тыквы хранят в сухом, прохладном и темном месте. Разрезанный плод следует убрать в холодильник и закрыть место среза пищевой пленкой.

Своим способом приготовления тыквы поделился участник ярмарки на Сиреневом бульваре Анатолий Сельменев. Он рассказал, что делает из мякоти сок с добавлением яблока, а также запекает в тыкве мясо. Самым сладким сортом Сельменев назвал "волжанку серую".

Считается, что тыква появилась в России в XVI веке. Благодаря неприхотливости и высокой урожайности культура быстро распространилась и стала привычной частью рациона. Плоды могли храниться всю зиму без специальных условий, поэтому в неурожайные годы служили дополнительным продовольственным запасом.

До распространения картофеля в рационе русских крестьян тыква, наряду с репой и кашами, была одной из распространенных продуктов повседневного питания.

Продукцию на московские ярмарки привозят более чем из 40 регионов России. Перед продажей товары проверяют специалисты государственной ветеринарной службы Москвы. Ярмарочные павильоны оборудованы системами отопления, вентиляции, кондиционирования и видеонаблюдения, а также торговым и холодильным оборудованием. Места для участников предоставляются бесплатно.

Ранее сообщалось, что с 10 по 27 сентября на "Городской ферме" ВДНХ пройдет осенний фестиваль урожая "Битва гигантов". Гостей ждут выставка овощей-рекордсменов, кулинарное и карвинг-шоу, мини-ярмарка, лекции и парад костюмов на воде. Взвешивание гигантов состоится 10 сентября, а сама выставка будет работать с 12 по 27 сентября.

