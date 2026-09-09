Осенний фестиваль урожая пройдет на "Городской ферме" ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

С 10 по 27 сентября на "Городской ферме" ВДНХ пройдет осенний фестиваль урожая "Битва гигантов", сообщил портал мэра и правительства столицы.

Гостей ждут выставка гигантских овощей, кулинарное и карвинг-шоу, мини-ярмарка, фотозона, лекции, познавательная программа, кинопоказы и парад костюмов на воде. Вход – по билетам на "Городскую ферму" ВДНХ в кассе или на сайте.

В рамках фестиваля представят овощи-рекордсмены, выращенные участниками национального чемпионата урожая. В этом году в чемпионате принимают участие садоводы из 75 регионов России и более чем 200 городов. Всего в конкурсе участвуют свыше тысячи человек, самому юному участнику – семь лет.

Взвешивание овощей-рекордсменов состоится 10 сентября с 11:00 до 19:00. За звание победителя поборются представители разных городов и регионов России. Среди участников – 12-летний садовод из Иркутска, вырастивший гигантскую тыкву весом более 800 килограммов.

С 12 по 27 сентября на территории "Городской фермы" будет работать выставка гигантов – посетители смогут увидеть гигантские тыквы, кабачки, арбузы, лук и другие овощи. Выставка открыта ежедневно с 11:00 до 20:00.

Познавательная программа с кинопоказами, лекциями и экскурсиями пройдет в шатре "Городской фермы". 19 сентября с 12:00 до 18:00 состоится кулинарное шоу с приглашенными поварами. Они приготовят из гигантских овощей оригинальные блюда, которые смогут попробовать гости фестиваля. В этот же день продемонстрируют фигурную резьбу по тыквам.

Финальным событием фестиваля станет парад костюмов на воде, который пройдет 26 сентября с 15:00 до 18:00 на пруду "Городской фермы".

Ранее сервис "Мосбилет" подготовил подборку музейных пространств столицы, которые подходят для романтических прогулок и знакомства с историей. Например, можно интересно провести время в усадьбе Кусково, где проходит выставка фарфоровых предметов из собрания императрицы Марии Федоровны.

Кроме того, в Государственном музее А. С. Пушкина на Пречистенке можно увидеть экспозицию "Пушкин и его эпоха", включающую около четырех тысяч предметов, а музей-заповедник "Царицыно" предлагает прогулки по парковым павильонам.

