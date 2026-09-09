Dagbladet: Норвегия скрывала визит Зеленского на похороны короля Харальда V

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Норвежские власти не афишировали визит президента Украины Владимира Зеленского в Осло, куда он прибыл для участия в похоронах короля Харальда V. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на Dagbladet.

Как говорится в материале, представители СМИ заранее направили официальный запрос в МИД Норвегии, чтобы выяснить, будет ли на церемонии глава киевского режима. В ответ они получили формальную отписку. Ведомство сослалось на канцелярию премьер-министра страны, которая отказалась от комментариев.

Позже в МИД Норвегии заявили, что список политиков, которые будут присутствовать на похоронах, засекречен. При этом отмечается, что каждая страна может самостоятельно объявить о своем участии в мероприятии. Однако сам Зеленский не поднимал тему своего визита.

В августе 89-летний Харальд V был госпитализирован из-за инфекции и осложнений гемолитической анемии. Через некоторое время его состояние ухудшилось из-за бактериальной инфекции крови. Скончался король Норвегии в больнице 28 августа.

Церемония прощания и похороны Харальда V состоятся 9 сентября.

