09 сентября, 11:06Происшествия
Два человека погибли при пожаре на складе в Щелкове
Фото: МАХ/"МЧС Московской области"
Два человека погибли в результате пожара на складе в подмосковном Щелкове. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по региону.
Тела погибших были обнаружены после ликвидации огня. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия, а также назначили судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.
Двухэтажный склад и открытая площадка с готовой пластиковой продукцией на Заводской улице загорелись утром 9 сентября. Спустя время пламя удалось локализовать на площади 1 800 квадратных метров.
Тушение осложняла высокая пожарная нагрузка в здании. На первом этаже находился металлопрокат, ткацкое производство, производство мебели и склад легковоспламеняющихся жидкостей. На месте работали 59 человек и 22 единицы техники МЧС, которые смогли потушить пламя. Однако во время ликвидации пожара произошло частичное обрушение здания.