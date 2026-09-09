Два человека погибли при пожаре на складе в Щелкове

Фото: МАХ/"МЧС Московской области"

Два человека погибли в результате пожара на складе в подмосковном Щелкове. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по региону.

Тела погибших были обнаружены после ликвидации огня. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия, а также назначили судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

Двухэтажный склад и открытая площадка с готовой пластиковой продукцией на Заводской улице загорелись утром 9 сентября. Спустя время пламя удалось локализовать на площади 1 800 квадратных метров.

Тушение осложняла высокая пожарная нагрузка в здании. На первом этаже находился металлопрокат, ткацкое производство, производство мебели и склад легковоспламеняющихся жидкостей. На месте работали 59 человек и 22 единицы техники МЧС, которые смогли потушить пламя. Однако во время ликвидации пожара произошло частичное обрушение здания.

