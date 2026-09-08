Бабушка спасла троих детей из горящего дома в Уфе

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Пожар произошел на улице Сарапульской в Уфе, из-за чего в огненной ловушке оказались бабушка и трое детей, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.

Возгорание началось на веранде, огонь быстро перекинулся на жилые комнаты и перекрыл главный путь для эвакуации. В этой критической ситуации бабушка проявила самообладание: она оценила обстановку, открыла окно, через него передала детей соседям, а затем сама вышла из горящего дома. Благодаря ее правильным и своевременным действиям никто из находившихся в доме не пострадал.

В доме проживает многодетная семья с пятью детьми, младшему из которых три месяца. Прибывшие на место происшествия специалисты МЧС потушили открытое горение на площади 63 квадратных метра.

В МЧС добавили, что на месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории и дознаватель, устанавливающие причины и обстоятельства инцидента. По уточненным данным, внутри дома был установлен пожарный извещатель, который сработал при проникновении дыма в помещение.

Ранее сообщалось, что при пожаре на складе в Екатеринбурге 370 человек самостоятельно покинули здание. По данным СМИ, на этом объекте располагаются склад и магазин техники DNS. Приехавшие пожарные обнаружили, что кровля загорелась на площади 200 квадратных метров. Сначала они локализовали пламя, а затем ликвидировали открытое горение.

