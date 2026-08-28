Скончался король Норвегии Харальд V

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Король Норвегии Харальд V скончался в госпитале в Осло. Об этом сообщила пресс-служба королевского дома.

89-летний монарх был госпитализирован 17 августа из-за инфекции и осложнений гемолитической анемии. Через 10 дней королевский дом сообщил, что состояние здоровья короля ухудшилось. Причиной стала бактериальная инфекция крови, из-за которой он был вынужден проходить курс антибиотиков.

Харальд V родился 21 февраля 1937 года в королевской резиденции Скаугум, которая находится неподалеку от Осло. Он стал первым принцем, который появился на свет в независимой Норвегии (страна обрела независимость в 1905 году, ранее на протяжении веков находилась под властью шведских и датских королей).

Король принадлежит к династии Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбург. Сперва Харальд жил в окрестностях Скаугума, но после оккупации Норвегии фашистской Германией семья покинула Осло. Изначально они проживали в Швеции, а после – в США.

После возвращения на родину Харальд учился в школе Сместад, а полное среднее образование получил в Соборной школе в Осло. Затем он прошел подготовку в Школе офицеров норвежской кавалерии и окончил Военную академию в 1959 году. В 1960–1962 годах изучал социальные науки, историю и экономику в оксфордском колледже Бейллиол.

Монарх находился на престоле с 1991 года. Харальд имеет звания генерала армии, генерала авиации и адмирала флота, являясь самым высокопоставленным офицером страны. Он покровительствовал 30 общественным и научным организациям, среди которых Норвежское королевское общество наук и литературы, Норвежская научная академия полярных исследований, Норвежский олимпийский и паралимпийский комитет, Норвежское общество по борьбе с раком и Норвежская академия технологических наук.

29 августа 1968 года Харальд женился на Соне Харальдсен, не имевшей аристократического происхождения. После свадьбы девушка стала кронпринцессой, а в 1991 году – королевой. У пары родилось двое детей – принцесса Марта Луиза и наследный принц Хокон.

После смерти Харальда трон будет наследовать его 53-летний сын Хокон. В 2001 году последний женился на Метте-Марит Тьессем Хойбю, которая происходит из простой семьи и имеет ребенка от первого брака.

