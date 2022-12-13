Последняя гавайская принцесса Абигейл Кавананакоа скончалась в 96 лет

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Последний монарх династии Королевства Гавайи Абигейл Киноики Кекаулике Кавананакоа умерла в возрасте 96 лет. Информацией об этом поделился Daily Mail.

Она скончалась 11 декабря у себя дома в Гонолулу. Принцесса являлась правнучкой ирландского бизнесмена Джеймса Кэмпбелла, который в свое время заработал крупнейшее состояние на тростниковом сахаре.

Известно, что дочь предпринимателя Абигейл Вахиика Вахуула Кэмпбелл вышла замуж за принца Дэвида Кавананакоа, который стал последним наследником престола. После его кончины она взяла под опеку молодую Кавананакоа, что закрепило за ней монарший титул.

"Среди гавайцев ее всегда называли принцессой, потому что народ признавал свою национальную идентичность", – заявил доцент кафедры гавайского языка Кимо Алама Кеаулана.

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