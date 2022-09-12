Скончался грузинский актер Михаил Гомиашвили

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Грузинский актер Михаил Гомиашвили, известный по фильму "Хэппи-энд", скончался в возрасте 61 года. Причина смерти все еще не установлена, передает "Газета.ру".

Артист родился 23 марта 1961 года в семье актеров. Его отец, Арчил Гомиашвили, снялся в знаменитой советской комедии режиссера Леонида Гайдая "Двенадцать стульев". В этом фильме эпизодическую роль сыграл и сам Михаил Гомиашвили. Мать, Лиана Манджавидзе, также является артисткой.

Во взрослом возрасте Михаил Гомиашвили впервые получил роль в фильме 1992 года "Капкан". Кроме этого, актер был известен по таким картинам, как "Зона конфликта", "Первый после Бога", "Заложники", "Заступники" и "Хэппи-энд".