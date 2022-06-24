Умер автор песен к мультфильму "Остров сокровищ" Аркадий Гарцман

Фото: кадр из сериала "Ликвидация"; режиссер –

Сергей Урсуляк; производство – студия "Дед Мороз"

Советский и украинский актер и сценарист Аркадий Гарцман умер в возрасте 75 лет. Об этом заявила дочь артиста Виктория Аронова в Instagram (соцсеть признана в РФ экстремистской и запрещена в стране).

"У меня был лучший папа в мире. И для меня – лучший человек в мире. Он и сейчас есть, но уже в другом месте", – заявила Аронова, не уточнив причину смерти.

Аркадий Гарцман родился 1 мая 1947 года в Киеве. За свою карьеру он написал тексты песен для Софии Ротару, Верки Сердючки, Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

Для мультфильма "Остров сокровищ" он создал песни под именем А. Балагина. Кроме того, артист принял участие в съемках сериалов "Ликвидация" и "Возвращение Мухтара".