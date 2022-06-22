Умер певец Пьер Нарцисс

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Певец Пьер Нарцисс скончался в возрасте 45 лет. Об этом сообщила его бывшая жена Валерия Калачева.

"Благодарю за проведенное время вместе на этой земле. Пьер, Нарцисс, Лоренцо, Па... ты навсегда будешь в наших сердцах и молитвах", – написала девушка в Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ).

Также смерть Пьера Нарцисса подтвердила его дочь Каролина Кристель, опубликовавшая пост об этом в Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ).

Артист родился 19 февраля 1977 года в Камеруне. Свою первую музыкальную группу он создал на родине в 1990 годах.

Впоследствии Пьер Нарцисс переехал в Россию к сестре. Здесь он учился на факультете журналистики МГУ, выступал в команде КВН РУДН.

Телевизионная карьера артиста началась в телешоу "12 злобных зрителей" на канале "MTV Россия". Наибольшую известность Нарцисс приобрел благодаря участию в проекте "Фабрика звезд – 2", где выступил с композицией "Шоколадный заяц".

В конце 2004 года певец представил одноименный альбом, который стал для него единственным в России. При этом в 2013 году он записал композиции "Купола" и "Сахалинская любовь" при участии Михаила Гребенщикова.

