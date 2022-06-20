Умер народный артист СССР Регимантас Адомайтис

Фото: ТАСС/Юрий Белинский
Умер литовский исполнитель ролей в театре и кино, народный артист Советского Союза Регимантас Адомайтис. Об этом сообщает портал LRT.
Он скончался в возрасте 85 лет. О смерти артиста сообщили родные.
"Адомайтис был знаменитым литовским актером театра и кино, создавшим множество ролей в самых известных литовских театральных и кинопроизведениях, среди них фильм Витаутаса Жалакявичюса "Никто не хотел умирать", – отмечается в сообщении.
Соболезнования в связи с кончиной артиста принесли литовский лидер Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните.
Адомайтис получил два образования – он учился на физико-математический факультете Вильнюсского университета и спустя несколько лет на
актерском Литовской государственной консерватории. Позднее он служил в Драматическом театре Капсукаса, Каунасском драматическом театре и Литовском государственном академическом театре драмы.
Среди известных кинолент с актером – "Король Лир", "Из жизни отдыхающих", "Трест, который лопнул", "Зеленый фургон" и другие. Творчество артиста было отмечено множеством наград, из их числа – Медаль Независимости Литвы, Большой командорский крест ордена "За заслуги перед Литвой", премии за лучшую мужскую роль в различных фильмах.
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