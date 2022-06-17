Умер французский актер Жан-Луи Трентиньян

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Французский актер, режиссер и сценарист Жан-Луи Трентиньян скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщает AFP со ссылкой на его супругу.

По ее словам, актер умер в окружении семьи в собственном доме в регионе Гар на юге Франции.

Жан-Луи Трентиньян родился в 1930 году. Его актерский кинодебют состоялся в 1956 году в картине Кристиана-Жака "Если парни всей земли".

За более чем 60-летнюю карьеру Трентиньян исполнил свыше 120 ролей, работая с Франсуа Трюффо, Бернардо Бертолуччи, Роже Вадимом и другими мэтрами.

Одной из самых запоминающихся картин Трентиньяна стала его роль в фильме Клода Лелуша "Мужчина и женщина". Также зрителям он запомнился по фильмам "Любовь", "Обгон", "Спасибо, жизнь", "Женщина моей жизни" и другим.

Ленты с участием Трентиньяна дважды награждались "Золотой пальмовой ветвью" на Каннского фестиваля.