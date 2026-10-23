Funke: Германия почти в 3 раза сократила выдачу долгосрочных виз россиянам

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За последние 4 года Германия почти в 3 раза уменьшила выдачу долгосрочных национальных виз гражданам России. Об этом сообщает медиагруппа Funke со ссылкой на ответ правительства ФРГ на запрос депутата Бундестага от Левой партии Клары Бюнгер.

Если в 2022 году россиянам выдали 12 930 национальных виз, то, по прогнозам, в 2026 году их число составит около 4 500. Приведенные данные не учитывают визы, оформленные по гуманитарным основаниям.

По предварительным расчетам, количество виз для трудоустройства сократилось на 90%, для воссоединения с семьей – на 77%. Ожидается также, что по итогам 2026 года число студенческих виз для граждан РФ уменьшится примерно на 38%. Причиной резкого сокращения выдачи Бюнгер назвала ограничительный подход со стороны посольства ФРГ в Москве.

Ранее визовый сбор за шенгенскую визу в Испанию для граждан России увеличился до 8 840 рублей. Рост составил примерно 1 500 рублей и обусловлен изменением курса евро к рублю. Дополнительно заявители оплачивают сервисный сбор визового центра – 1 444 рубля.

Подать документы на визу можно не ранее чем за полгода до поездки и не позднее чем за 15 рабочих дней до выезда. Из-за увеличения числа заявлений срок рассмотрения документов в Генконсульстве Испании может составить 45 дней и более.

