23 октября, 13:45Общество
Церемония прощания с экс-ведущим программы "Вести" Пономаревым прошла в Москве
Фото: ТАСС
Церемония прощания с журналистом и бывшим ведущим программы "Вести" на РТР Михаилом Пономаревым завершилась в Москве.
Прощание прошло в закрытом формате, после церемонии тело телеведущего планируют кремировать.
Проводить журналиста в последний путь собрались десятки людей – его семья, друзья и коллеги. Родные начали церемонию с исполнения композиции о весне, с которой ассоциировали Пономарева.
Дочь ведущего Мария рассказала, что после смерти журналистов Владислава Листьева и Эдуарда Сагалаева ее отец хотел, чтобы проститься с ним тоже пришло "такое большое количество людей".
"Мне кажется, что благодаря тем, кто сейчас находится здесь, его, как бы это ни звучало, мечта свершилась", – добавила она.
Российский тележурналист Роман Бабаян назвал Пономарева очень ярким человеком на отечественном телевидении. Он отметил, что тот был добрым и бескомпромиссным, а также резким и жестким, однако подчеркнул, что с журналистом все равно можно было договориться и обсудить любые вопросы. Бабаян отметил, что подобные люди – редкость.
Коллеги со слезами на глазах делились воспоминаниями о совместной работе, рассказывали о начале пути Пономарева в журналистике и выражали слова благодарности.
Пономарев скончался 19 октября. По словам родственников, причиной смерти стал инфаркт.
С 1991 по 1999 год журналист был ведущим программы "Вести" на РТР. Он также подготовил сюжет для самого первого выпуска "Вестей". В конце 1990-х ведущего отстранили от эфира из-за конфликта с начальством. После ухода с РТР Пономарев перешел на ТВ-6 и до 2001 года работал в "Новостях".