Церемония прощания с экс-ведущим программы "Вести" Пономаревым прошла в Москве

Фото: ТАСС

Церемония прощания с журналистом и бывшим ведущим программы "Вести" на РТР Михаилом Пономаревым завершилась в Москве.

Прощание прошло в закрытом формате, после церемонии тело телеведущего планируют кремировать.

Проводить журналиста в последний путь собрались десятки людей – его семья, друзья и коллеги. Родные начали церемонию с исполнения композиции о весне, с которой ассоциировали Пономарева.

Дочь ведущего Мария рассказала, что после смерти журналистов Владислава Листьева и Эдуарда Сагалаева ее отец хотел, чтобы проститься с ним тоже пришло "такое большое количество людей".

"Мне кажется, что благодаря тем, кто сейчас находится здесь, его, как бы это ни звучало, мечта свершилась", – добавила она.

Российский тележурналист Роман Бабаян назвал Пономарева очень ярким человеком на отечественном телевидении. Он отметил, что тот был добрым и бескомпромиссным, а также резким и жестким, однако подчеркнул, что с журналистом все равно можно было договориться и обсудить любые вопросы. Бабаян отметил, что подобные люди – редкость.

Коллеги со слезами на глазах делились воспоминаниями о совместной работе, рассказывали о начале пути Пономарева в журналистике и выражали слова благодарности.

Пономарев скончался 19 октября. По словам родственников, причиной смерти стал инфаркт.

С 1991 по 1999 год журналист был ведущим программы "Вести" на РТР. Он также подготовил сюжет для самого первого выпуска "Вестей". В конце 1990-х ведущего отстранили от эфира из-за конфликта с начальством. После ухода с РТР Пономарев перешел на ТВ-6 и до 2001 года работал в "Новостях".

