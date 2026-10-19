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19 октября, 16:08

Общество

Экс-ведущий "Вестей" Михаил Пономарев умер из-за инфаркта

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Причиной смерти российского журналиста и телеведущего Михаила Пономарева стал инфаркт. Об этом ТАСС рассказала его дочь.

Пономарев ушел из жизни 19 октября. Представители Национальной ассоциации телерадиовещателей выразили семье соболезнования.

Журналист вел программу "Вести" на РТР с 1991 по 1999 год. Он также подготовил сюжет в самом первом выпуске "Вестей". В конце 1990-х ведущего отстранили от эфира после конфликта с начальством. Утверждалось, что одной из формулировок при отстранении был "плохой характер".

После ухода с РТР Пономарев перешел на ТВ-6, где до 2001 года работал в "Новостях".

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