Экс-ведущий "Вестей" Михаил Пономарев умер из-за инфаркта

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Причиной смерти российского журналиста и телеведущего Михаила Пономарева стал инфаркт. Об этом ТАСС рассказала его дочь.

Пономарев ушел из жизни 19 октября. Представители Национальной ассоциации телерадиовещателей выразили семье соболезнования.

Журналист вел программу "Вести" на РТР с 1991 по 1999 год. Он также подготовил сюжет в самом первом выпуске "Вестей". В конце 1990-х ведущего отстранили от эфира после конфликта с начальством. Утверждалось, что одной из формулировок при отстранении был "плохой характер".

После ухода с РТР Пономарев перешел на ТВ-6, где до 2001 года работал в "Новостях".