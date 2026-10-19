Умер экс-ведущий "Вестей" на РТР Михаил Пономарев

Фото: РИА Новости/Виталий Савельев

Умер российский журналист и телеведущий Михаил Пономарев. Об этом сообщила Национальная ассоциация телерадиовещателей (НАТ) в своем телеграм-канале.

Представители организации выразили соболезнования семье и близким журналиста. Причина и обстоятельства его смерти не уточняются.

Пономарев был ведущим "Вестей" на РТР с 1991 по 1999 год. В 1991-м он подготовил первый сюжет в самом первом выпуске программы "Вести". 4 октября 1993 года он вел экстренный выпуск "Вестей", в котором освещались события конституционного кризиса и противостояния между президентом и парламентом, завершившегося штурмом Белого дома.

В конце 1990-х журналист покинул "Вести" после конфликта с руководством. По его словам, одной из формулировок при отстранении был "плохой характер". Свое увольнение он связывал с частыми профессиональными спорами внутри коллектива. После ухода с канала он перешел на ТВ-6, где до 2001 года работал в "Новостях".

