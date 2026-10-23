23 октября, 13:55Мэр Москвы
Собянин: средства ПВО сбили еще два беспилотника, летевших на Москву
Фото: MAX/"Минобороны России"
Уничтожены еще два беспилотника, летевших на Москву в пятницу, 23 октября. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале МАХ.
Он добавил, что сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее градоначальник рассказывал, что в ночь на 23-е число в сторону Московского региона летело 155 вражеских БПЛА. Большая часть из них была уничтожена силами ПВО на дальних рубежах, однако на подлете к столице были ликвидированы пять дронов.
Позже мэр сообщил об уничтожении еще четырех БПЛА. Таким образом, над городом ликвидированы уже 11 беспилотников.
На фоне атаки дронов в аэропортах Внуково и Домодедово введены временные ограничения. Авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.