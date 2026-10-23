Собянин: средства ПВО сбили еще два беспилотника, летевших на Москву

Фото: MAX/"Минобороны России"

Уничтожены еще два беспилотника, летевших на Москву в пятницу, 23 октября. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале МАХ.

Он добавил, что сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее градоначальник рассказывал, что в ночь на 23-е число в сторону Московского региона летело 155 вражеских БПЛА. Большая часть из них была уничтожена силами ПВО на дальних рубежах, однако на подлете к столице были ликвидированы пять дронов.

Позже мэр сообщил об уничтожении еще четырех БПЛА. Таким образом, над городом ликвидированы уже 11 беспилотников.

На фоне атаки дронов в аэропортах Внуково и Домодедово введены временные ограничения. Авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.

