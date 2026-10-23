"Мосбилет" собрал идеи на выходные для культурного досуга в столице

Фото: Детский театр теней

Театральные постановки, интерактивные музыкальные программы для детей, экскурсии по историческим зданиям и лекции о выдающихся женщинах вошли в афишу московских мероприятий на выходные. Подборку подготовил "Мосбилет".

Театр и музыка

В театре имени Н.В. Гоголя покажут спектакль "Обыкновенное чудо". В постановке история любви разворачивается внутри фантастического мира, созданного великим сочинителем. Его страхи, скрытые переживания и внутренние противоречия воплощаются в самостоятельных персонажей, а сам автор и его жена становятся участниками собственного произведения.

Для юных зрителей подготовили интерактивную программу "Спящая красавица" в усадьбе Ф. И. Прове – А. И. Калиш. Гости услышат фрагменты балета Петра Чайковского в исполнении флейты, виолончели и рояля, а также увидят танцевальные номера балерины.

Дети от двух до шести лет смогут принять участие в музыкальных играх, познакомиться с инструментами и попробовать сыграть на них под руководством музыкантов. В программу также включили небольшой балетный мастер-класс.

Московский детский театр теней представит спектакль "Отдай мое сердце" о 16-летнем Петерe Мунке. Герой вырос в бедности и, кажется, обречен повторить судьбу отца и деда, работающих в угольной яме. Наблюдая за людьми, которые веселятся и рискуют ради богатства, Петер пытается найти свое место в мире. Постановка поднимает вопросы о цене денег, силе любви и возможности обрести счастье, отказавшись от собственных чувств.

Экскурсии по искусству и истории Москвы

В арт-резиденции музея эмальерного искусства "Эмалис" пройдет экскурсия "Мир эмальерного искусства". Посетителям расскажут об истории горячей эмали – техники, которую использовали в том числе мастера ювелирного дома Фаберже.

Участники увидят работы художников из разных стран, узнают, как создают стекловидное покрытие на металле и какие этапы проходит произведение от замысла до готового изделия.

Познакомиться с историей столичной мэрии можно будет на экскурсии "Дом генерал-губернатора, Моссовет, Мэрия. Экскурсия в здание правительства Москвы". Здание на Тверской улице построили в XVIII веке по проекту Матвея Казакова для Захара Чернышева.

До 1917 года здесь располагалась резиденция московских генерал-губернаторов, затем – Московский городской совет, а сегодня работает правительство Москвы.

За несколько столетий здание неоднократно перестраивали после пожаров и по распоряжению городских руководителей. В 1939 году его передвинули почти на 14 метров всего за 40 минут. Во время экскурсии гости посетят музейно-выставочное пространство с историческими материалами и артефактами, парадную галерею, Мраморный зал и другие помещения.

Им также расскажут о перестройках, проведенных архитекторами Иваном Фоминым и Дмитрием Чечулиным, и покажут портретную галерею руководителей Москвы XX века.

Природа и истории выдающихся женщин

В музее-заповеднике "Царицыно" пройдет интерактивная программа "Страшные и красивые", объединяющая экскурсию и мастер-класс. Участники узнают о необычных свойствах растений, их способах защиты и приспособления к окружающей среде. После экскурсии гости смогут сделать поделку из тыквы с помощью проволоки, клея и декоративных элементов и забрать ее с собой.

В молодежном медиацентре библиотеки имени М. А. Светлова журналист и доцент Финансового университета Ольга Голованова прочитает лекцию "Первые из первых: женщины, открывшие невозможное".

Слушателям расскажут о женщинах, добившихся выдающихся результатов в разных сферах: от правительницы Древнего Египта и предпринимательницы, повлиявшей на облик Москвы, до первой женщины – лауреата Нобелевской премии и женщины, возглавившей государство.

Ранее стало известно, что 30 октября в кластере "Ломоносов" пройдет "ЛЦТ.Фест-2026. На фестивале наградят победителей и призеров хакатона "Лидеры цифровой трансформации", команды-финалисты покажут разработки для города и бизнеса и разделят призовой фонд в 40 миллионов рублей, а гостей ждут деловая, образовательная и интерактивная программы.