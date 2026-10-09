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09 октября, 11:12

Технологии

На столичном хакатоне разработают новые IТ-решения для города

Фото: пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы

Молодых IТ-специалистов и студентов профильных направлений приглашают принять участие в хакатоне "Мос.Хаб", который пройдет в столице 7–8 ноября. Для этого нужно собрать команду из трех – пяти человек и подать онлайн-заявку до 5 ноября, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Ведущие отраслевые компании и эксперты подготовили пять практических задач разного профиля. Конкурсантам предложат выбрать одну из них и создать прототипы цифровых решений для города на базе облачной платформы "Мос.Хаб", – рассказала Сергунина.

Например, участники разработают инструмент для совместного редактирования документов и автоматизируют процесс тестирования ИИ-моделей.

Проекты оценит жюри, в состав которого войдут представители профессионального сообщества и департамента информационных технологий. Место проведения хакатона – деловое пространство "МосХаб.Сколково".

Команды могут формироваться в зависимости от типа задач и включать специалистов разных направлений – от дизайнеров интерфейсов до бэкенд-разработчиков.

Мероприятие стартует вечером 7 ноября и завершится утром 8 ноября. Всем участникам вручат именные цифровые дипломы для портфолио, а предложенные ими решения опубликуют на платформе "Мос.Хаб". Ее аудитория охватывает специалистов более чем из 80 регионов России и свыше 90 стран мира. Площадка объединяет сервисы для полного цикла разработки программного обеспечения и позволяет делиться лучшими практиками.

Победители хакатона получат приглашение на финальный этап отбора на стажировку "ИТ-город" в правительстве Москвы и возможность поработать над развитием значимых цифровых проектов столицы.

Ранее столичное правительство объявило о начале приема заявок на оплачиваемую стажировку "ИТ-город". В программе смогут принять участие около 100 человек. Заявки принимаются до 21 октября включительно. Сама стажировка продлится с февраля по июль 2027 года.

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