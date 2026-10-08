Стартовал прием заявок на стажировку "ИТ-город" в правительстве Москвы

Фото: пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы

Столичное правительство объявило о начале приема заявок на оплачиваемую стажировку в сфере информационных технологий "ИТ-город", передает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу департамента информационных технологий.

В программе смогут принять участие около 100 человек. Они будут работать над ключевыми проектами города: порталом mos.ru, "Московской электронной школой", ЕМИАС, сервисом Russpass и другими. Заявки принимаются до 21 октября включительно. Стажировка продлится с февраля по июль 2027 года.

В пресс-службе отметили, что по итогам у стажеров будет готовое портфолио и опыт решения продуктовых задач городского масштаба. Кандидатами могут стать студенты старших курсов и выпускники вузов в возрасте от 18 до 35 лет.

На направление "Поддержка пользователей" также приглашают студентов старших курсов и выпускников техникумов и колледжей. Опыт работы необязателен, но нужны базовые теоретические знания и соответствующие навыки. Всему остальному научат на месте.

Стажеры получают реальные задачи и трудятся вместе с опытными наставниками. Стажировку можно совмещать с учебой. Занятия проходят по будням в рабочие часы, но для студентов предусмотрен гибкий график. Можно выбрать частичную занятость на 20 часов в неделю.

Доступны 10 ИТ-направлений, включая бизнес-анализ, разработку и информационную безопасность. Заявку можно подать только один раз, указав основное направление и направление второго приоритета. Подать заявку можно откуда угодно, но на время стажировки необходимо находиться в Москве.

Формат работы чаще всего гибридный: часть недели в офисе, часть из дома, но все зависит от выбранной команды. В первое время стажировка проходит преимущественно в офисе. Оформление официальное: срочный трудовой договор, запись в трудовую книжку с первого дня, зарплата дважды в месяц.

Отбор включает заполнение анкеты на карьерном портале, онлайн-тестирование на мотивацию и когнитивные способности, профильное задание и знакомство с руководителем. Новичкам помогают чат-боты и автоматизированные планы адаптации.

Программа длится шесть месяцев. После окончания стажеры могут получить предложение о постоянной работе в правительстве Москвы. Если открытых позиций в команде не окажется, кандидату могут предложить варианты в других подразделениях. С августа в программе участвуют 104 человека, это уже восьмой набор.

Ранее стало известно, что почти 56 тысяч учеников предпрофессиональных классов Москвы в текущем учебном году познакомятся с потенциальными работодателями и посетят более 400 столичных предприятий и организаций. Профориентационные экскурсии на ключевые предприятия столицы являются неотъемлемым элементом московского стандарта образования.

