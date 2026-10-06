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06 октября, 09:46

Общество

Более 400 предприятий и организаций посетят ученики предпрофклассов столицы

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Почти 56 тысяч учеников предпрофессиональных классов Москвы в текущем учебном году познакомятся с потенциальными работодателями и посетят более 400 столичных предприятий и организаций, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр отметила, что в Москве старшеклассникам стремятся предоставить все возможности для осознанного выбора карьерного пути. Профориентационные экскурсии на ключевые предприятия столицы являются неотъемлемым элементом московского стандарта образования.

"На встречах с экспертами ребята видят, как устроена профессиональная среда в выбранной отрасли, узнают о самых важных рабочих процессах и получают полезные советы", – рассказала Ракова.

К программе присоединились свыше 400 индустриальных партнеров: высокотехнологичные производства, финансовые организации, медицинские учреждения, IТ- и медиакомпании.

Ученики инженерных классов побывают на городских высокотехнологичных предприятиях из таких сфер, как аэрокосмическая, энергетическая, пищевая, легкая и другие отрасли промышленности.

Среди них – резиденты особой экономической зоны "Технополис "Москва", а также предприятия госкорпораций "Ростех", "Роскосмос" и "Росатом".

Ребята из медиаклассов посетят площадки крупных медиахолдингов и редакций СМИ, встретятся с представителями союзов журналистов, а также пройдут медиапрактику на городских площадках, в том числе в столичных музеях и кинопарке "Москино".

Учащиеся предпринимательских классов посетят банки и другие финансовые организации и встретятся с экспертами в сфере экономики и бизнеса. Помимо этого, ребята станут гостями экономических форумов и других деловых мероприятий, чтобы познакомиться с предпринимателями, перенять опыт и найти потенциальных партнеров и инвесторов.

Ученикам IТ-классов предстоят учебные дни на площадках IТ-компаний. Они познакомятся с анализом больших данных, научатся создавать собственных ИИ-агентов, узнают, как устроен процесс разработки, и решат командные кейсы по программированию.

Учащиеся психолого-педагогических классов познакомятся с тем, как работают специалисты разных направлений: от клинической и детской до экстремальной и зоопсихологии. Десятиклассники медицинских классов посетят больницы, поликлиники и подстанции скорой помощи города.

Для 11-х классов проведут серию встреч с врачами разных специальностей: на вопросы школьников ответят терапевты, хирурги, аллергологи, иммунологи, анестезиологи, реаниматологи, травматологи, ортопеды, онкологи, гинекологи, врачи лабораторной диагностики.

Для учеников предпринимательских, инженерных и IТ-классов 30 московских школ в сентябре также стартовала программа обучения по технологическому предпринимательству. Старшеклассники изучают особенности запуска технологических стартапов вместе с опытными бизнесменами и экспертами ведущих компаний.

В финале ребята защитят проекты. Победителями станут пять человек: они получат денежные призы, возможность пройти стажировку у партнеров курса, а также принять участие в профориентационных консультациях и персональных встречах со специалистами.

Ранее сообщалось, что сервис "Цифровой учитель" в "Московской электронной школе" дополнят ИИ-тренажерами по русскому языку и биологии. Уже три года этот сервис помогает школьникам отрабатывать темы по математике, физике, информатике и английскому языку. Предусмотрены два формата: для самостоятельных занятий с индивидуальной программой и для учителей с рекомендациями дополнительных упражнений.

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