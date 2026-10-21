Начался прием работ на журналистский конкурс имени Никиты Цицаги

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Открылся прием работ на конкурс имени журналиста Никиты Цицаги, погибшего в зоне СВО в июне 2024 года. Об этом сообщает News.ru.

Конкурс "Взгляд сквозь сердце" призван привлечь внимание к работе журналистов, для которых главное – жизнь человека. На конкурс принимаются материалы и проекты, посвященные людям, попавшим в тяжелые ситуации из-за природных, техногенных, экологических, социально-экономических потрясений, военных конфликтов и других катаклизмов.

Призовой фонд составляет 300 тысяч рублей. Заявки принимаются до 1 декабря включительно. Победителя определит экспертное жюри. В него приглашены официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов, общественные деятели, военные корреспонденты и победители конкурса прошлых лет.

Ранее стали известны лауреаты Национальной премии в области финансовой и экономической журналистики "ФИНКОР". В 2026 году награды вручались в девяти номинациях. Премия отмечает профессионализм журналистов, которые умеют понятно и ответственно рассказывать о сложных финансовых вопросах.

