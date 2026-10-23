Минфин РФ оценил доход от легализации онлайн-казино в 100 млрд рублей в год

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Потенциал бюджетных поступлений от легализации онлайн-казино в РФ может быть сопоставим с легальным рынком и оценивается примерно в 100 миллиардов рублей в год. Об этом сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков в кулуарах XIX Веронского Евразийского экономического форума, передает ТАСС.

В Минфин поступают различные предложения от легальных организаторов азартных игр о том, как бороться с нелегальными онлайн-казино, в том числе с точки зрения регулирования. Поэтому министерство изучает все возможные варианты, отметил он.

По словам замминистра, легальный рынок букмекеров сейчас приносит бюджету и спорту, включая целевые отчисления, порядка 100 миллиардов рублей в год с учетом налоговых ставок, заработавших в 2026 году. Нелегальный рынок Чебесков считает сопоставимым с легальным, поэтому и дополнительные поступления в бюджет он оценивает в такую же сумму.

"Это огромные деньги, которые сейчас, естественно, бюджет недополучает, которые идут в том числе на различные криминальные цели", – обратил внимание он.

Замминистра подчеркнул, что вопрос легализации связан не только с деньгами. Он признал, что это сложный вопрос, так как азартные игры несут и социальные риски. В частности, необходимо предусмотреть возможность самозапрета для граждан, подверженных лудомании.

"Мы стараемся посмотреть на ситуацию комплексно", – добавил он.

Самозапрет на азартные игры у букмекеров уже вступил в силу, и в первые недели им воспользовались десятки тысяч россиян. Замминистра посчитал это востребованной мерой.

Ранее Чебесков указывал на возможность легализации онлайн-казино в России по аналогии с букмекерскими компаниями. Он, в частности, ссылался на аналогичную практику легализации во многих других странах.

При этом в Общественной палате (ОП) выступили против такой идеи. В частности, заместитель секретаря ОП Владислав Гриб уверен, что это лишь приведет к росту числа лудоманов и обесценит усилия государства по созданию игорных зон.

