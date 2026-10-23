Посольство РФ в Австрии назвало высылку дипломатов недружественным шагом

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Посольство Российской Федерации в Австрии назвало недружественным шагом решение австрийских властей выслать четырех российских дипломатов. Об этом сообщили в пресс-службе диппредставительства.

Персонами нон грата объявлены три дипломатических сотрудника посольства и член делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

В дипмиссии заявили, что Вена бездумно следует антироссийской политике коллективного Запада. Посольство добавило, что на такие действия последует соответствующий ответ.

23 октября МИД Австрии объявил четырех российских дипломатов персонами нон грата и потребовал, чтобы они покинули страну. Решение принято якобы на основании данных национальных спецслужб, а действия дипломатов несовместимы с их статусом. При этом конкретных доказательств в ведомстве не представили.

Заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский, комментируя ситуацию, заявил, что Россия даст ответ на решение Австрии выслать дипломатов. Он подчеркнул, что реакция последует "неотвратимо".

