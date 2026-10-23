Улицы в центре Москвы перекроют 24 октября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 октября, 14:13

Политика

Посольство РФ в Австрии назвало высылку дипломатов недружественным шагом

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Посольство Российской Федерации в Австрии назвало недружественным шагом решение австрийских властей выслать четырех российских дипломатов. Об этом сообщили в пресс-службе диппредставительства.

Персонами нон грата объявлены три дипломатических сотрудника посольства и член делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

В дипмиссии заявили, что Вена бездумно следует антироссийской политике коллективного Запада. Посольство добавило, что на такие действия последует соответствующий ответ.

23 октября МИД Австрии объявил четырех российских дипломатов персонами нон грата и потребовал, чтобы они покинули страну. Решение принято якобы на основании данных национальных спецслужб, а действия дипломатов несовместимы с их статусом. При этом конкретных доказательств в ведомстве не представили.

Заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский, комментируя ситуацию, заявил, что Россия даст ответ на решение Австрии выслать дипломатов. Он подчеркнул, что реакция последует "неотвратимо".

Читайте также


политика

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика