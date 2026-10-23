В МИД РФ пообещали ответить на высылку четырех российских дипломатов из Австрии

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Россия даст ответ на решение Австрии выслать четырех российских дипломатов. Об этом ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.

"Реакция последует неотвратимо", – подчеркнул он.

Как уточнил телеканал OE24, три высылаемых дипломата работали в российском посольстве в Вене, еще один входил в состав российской делегации при ОБСЕ и занимался вопросами военной безопасности и контроля над вооружениями.

МИД Австрии объявил четырех российских дипломатов персонами нон грата и потребовал, чтобы они покинули страну, 23 октября. В ведомстве подчеркнули, что решение принято на основании данных национальных спецслужб, а действия дипломатов несовместимы с их статусом. При этом конкретных доказательств не представили.

Таким образом, общее число российских дипломатов, высланных Австрией с 2020 года, достигло 18.