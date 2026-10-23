Улицы в центре Москвы перекроют 24 октября

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23 октября, 14:46

Город

Сезон хурмы начался на ярмарках в Москве

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

На ярмарках в восьми административных округах столицы начали продавать хурму нового урожая. Об этом сообщили в пресс-службе департамента торговли и услуг Москвы.

Плоды на прилавки привозят фермеры из Краснодарского края и Дагестана.

"Хотя ее (хурму. – Прим. ред.) привыкли считать фруктом, с ботанической точки зрения это ягода", – пояснили в департаменте.

Покупателям доступны как популярные разновидности, так и менее распространенные – "звездочка" и "красный великан". В частности, на ярмарке на Профсоюзной улице можно приобрести сразу три вида: "ромашку", "свечку" и "королек". На улице Краснодарской продают хурму сорта "звездочка", который вывели в Никитском ботаническом саду в Крыму.

Вкус ягоды во многом зависит от степени зрелости плодов. По мере созревания она становится слаще и теряет характерную терпкость.

Продукция поступает на московские ярмарки более чем из 40 регионов России. Перед продажей ее проверяют специалисты государственной ветеринарной службы столицы.

Кроме того, на столичных ярмарках можно найти выпечку с овощами, пряностями и семенами. Например, на Профсоюзной в продаже есть хлеб со свеклой и морковью, с тыквой и зерновой с куркумой. На ярмарках по адресу Матвеевская улица, владение 2, и Отрадная улица, владение 16, можно найти картофельный, кукурузный и гречишный сорта.

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