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15 октября, 10:31

Город

Скидку на сельдь можно будет получить на рыбных рынках "Москва – на волне"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

С 16 по 18 октября на рыбных рынках "Москва – на волне" в районах Митино и Косино-Ухтомском пройдут дни сельди. Покупателям обещают скидку 10% на 50 позиций данной продукции. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента торговли и услуг.

Посетители смогут ознакомиться с различными видами сельди, продегустировать и выбрать наиболее подходящие варианты для приготовления дома. В частности, в акцию включили атлантическую сельдь, два вида тихоокеанской и сосьвинскую – ее называют сельдью только из-за внешнего сходства.

Дегустации будут проходить ежедневно в 14:00. Гостям предложат классическую тихоокеанскую сельдь, бланшированную с перцем чили в масле и слабосоленую олюторскую сельдь.

В ассортименте рынков – свежемороженая сельдь, готовое филе, рыба слабого и пряного посола, копченая и бланшированная продукция, тихоокеанская сельдь в желе, маринованное филе с луком и филе в маринаде с белым вином.

Обе площадки оборудованы торговыми рядами, зонами хранения продукции и фудкортами. Там же работают лаборатории, где проверяют качество рыбы и морепродуктов.

Ранее сообщалось, что на столичных ярмарках по-прежнему можно купить свежий редис, который везут из Ростовской, Рязанской, Нижегородской и Воронежской областей, а также из Чувашии. На прилавках встречаются и небольшие круглые, и крупные удлиненные корнеплоды.

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