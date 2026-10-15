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15 октября, 10:19

Технологии

YouTube Music добавил метки для композиций, созданных с помощью ИИ

Фото: depositphotos/Djemphoto

Стриминговый сервис YouTube Music добавил метки для музыки, созданной с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщила сама платформа.

Метки упростят определение того, была ли песня создана преимущественно с использованием генеративного ИИ.

"Например, это включает использование генеративной модели для создания композиции и вокала", – говорится в сообщении.

Метка отображается прямо на странице плеера такого трека. При нажатии на нее открывается меню с дополнительной информацией.

Платформа уже маркирует контент, созданный при помощи продуктов искусственного интеллекта YouTube, и обязывает авторов указывать такое содержание. По данным сервиса, пользователи сообщали о желании получать прозрачную информацию при прослушивании треков на YouTube Music, сгенерированных ИИ.

Ранее компания DeepMind, которая входит в структуру Google, объявила о создании института по исследованию безопасного развития общего искусственного интеллекта (AGI). Ожидается, что он станет платформой для сотрудников Google, DeepMind и мирового научного сообщества. Они смогут публиковать идеи о мире с AGI.

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