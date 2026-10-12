Глава Microsoft Смит объяснил необходимость регулирования ИИ на примере стиральной машинки

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Президент Microsoft Брэд Смит выступил за более строгое регулирование технологии искусственного интеллекта (ИИ), объяснив необходимость таких мер на примере со стиральной машиной. Об этом сообщает BBC.

"Сейчас ваша стиральная машина должна отвечать более строгим нормам безопасности, чем ИИ. Каждый пакет молока, который вы видите в магазине, должен отвечать нормам безопасности и проходить проверки", – отметил он.

Глава Microsoft также предложил ввести на международном уровне обязательство для разработчиков искусственного интеллекта уведомлять о случаях, когда их модели атакуют системы других компаний или государственных учреждений.

Кроме того, Смит выступил за лицензирование ИИ-моделей до выхода продукта на рынок. Раньше эта практика уже применялась по отношению к другим продуктам. Сейчас можно подумать, как адаптировать ее для искусственного интеллекта, заключил он.

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что ИИ способен привести к катастрофическим последствиям, вплоть до гибели миллиарда человек. По его словам, современные инструменты искусственного интеллекта в сочетании с людьми, имеющими злые намерения, представляют собой самое мощное оружие, которое когда-либо существовало у человечества.

В связи с этим предприниматель выступил за введение законодательных ограничений в сфере использования ИИ.