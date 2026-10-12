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12 октября, 14:02

Технологии

В МВФ предупредили об угрозе рынку труда из-за "цунами" ИИ

Фото: depositphotos/belchonock

Рынок труда и система налогообложения в мире находятся под медленной надвигающейся угрозой в связи с развитием искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в ходе ежегодной встречи фонда и Всемирного банка в Бангкоке.

"Это медленно надвигающееся цунами, но тем не менее цунами", – передает агентство Bloomberg слова Георгиевой.

По словам главы фонда, искусственный интеллект уже начал сокращать спрос на сотрудников, выполняющих рутинные и повторяющиеся задачи. При этом Георгиева указала на рост числа низкооплачиваемых рабочих мест, например, в строительстве, что не является положительным явлением.

Она также добавила, что происходящие изменения имеют масштабные последствия для государственного бюджета. ИИ способен снизить доходы государства, смещая экономику от труда как основного источника налоговых поступлений к капиталу.

В связи с этим Георгиева призвала политиков принять меры уже сейчас, чтобы помочь обществу адаптироваться к грядущим изменениям.

Ранее глава OpenAI Сэм Альтман предупредил, что развитие искусственного интеллекта может привести к потере контроля над ним и чрезмерной концентрации власти у отдельных людей, компаний или государств.

По его мнению, ИИ должен оставаться инструментом на службе человечества, а системы безопасности и контроля за соответствием нейросетей человеческим интересам должны развиваться быстрее самих моделей. Глава организации также отметил, что чрезмерное влияние одной страны или организации в сфере ИИ может привести к крайне неблагоприятным последствиям.

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