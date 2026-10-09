Захарова: страх перед ИИ связан с его распространением в повседневной жизни

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Предупреждения о возможной гибели человечества из-за развития искусственного интеллекта стали звучать чаще, поскольку нейросети уже прочно вошли в повседневную жизнь большинства людей. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на II Глобальном цифровом форуме в Москве, передает РИА Новости.

"Почему в эту сторону начинает развиваться теория апокалиптичности? Потому что искусственный интеллект на ширпотребном уровне, в формате чатов, подсказок уже вошел в жизнь – не могу сказать, что каждого человека, но в принципе в жизнь большинства", – отметила Захарова.

По словам дипломата, многие подобные прогнозы связаны с перспективой появления сверхмощного ИИ, развитие которого может выйти из-под контроля. При этом Захарова добавила, что на данный момент не произошло ничего по-настоящему страшного или непоправимого.

Ранее глава OpenAI Сэм Альтман предупредил, что развитие ИИ может привести к потере контроля над ним и чрезмерной концентрации власти у отдельных людей, компаний или государств.

По его мнению, ИИ должен оставаться инструментом на службе человечества, а системы безопасности и контроля за соответствием нейросетей человеческим интересам должны развиваться быстрее самих моделей.

Альтман также отметил, что чрезмерное влияние одной страны или организации в сфере ИИ может привести к крайне неблагоприятным последствиям.