Geo TV: число погибших при обрушении крыши школы в Пакистане возросло до 29

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Число погибших при обрушении крыши частной школы в Пакистане возросло до 29, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на местное медучреждение.

По данным СМИ, в результате случившегося погибли 28 детей и 1 взрослый.

Инцидент произошел 15 октября. Изначально сообщалось, что погибли 18 человек – учительница и 17 учеников. Кроме того, более 30 пострадавших госпитализированы.

Ранее в Южной Корее в городе Тэгу около 38 человек пострадали при обрушении части потолка в супермаркете. За медицинской помощью обратились 9 человек. Всего из здания были эвакуированы 66 человек.

