Express Tribune: 18 человек погибли при обрушении крыши школы в Пакистане

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Учительница и 17 учеников погибли в результате обрушения крыши частной школы в Пакистане. Об этом пишет издание Express Tribune.

Инцидент произошел 15 октября. По данным СМИ, еще свыше 30 пострадавших госпитализированы.

Ранее 38 человек пострадали при обрушении части потолка в супермаркете в городе Тэгу в Южной Корее. 9 из них обратились за медицинской помощью. Всего из здания эвакуировали 66 человек.

До этого потолочное покрытие обрушилось на восьмиклассника в школе в Башкирии. Ребенок не пострадал. Следователи организовали проверку.

