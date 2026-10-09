Число жертв частичного обрушения дома в Стамбуле увеличилось до пяти

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Число погибших при частичном обрушении жилого дома в стамбульском районе Малтепе увеличилось до пяти. Об этом сообщает "Газета.ру" на со ссылкой TRT Haber.

"Из-под завалов было извлечено 14 человек, пять человек погибли", – говорится в сообщении.

Обрушение дома произошло в ночь на 8 октября. Точная причина в настоящий момент уточняется. При этом уже известно, что два этажа здания были возведены нелегально, однако жалоб на состояние этого дома, построенного в 1987 году, в префектуру не поступало. В его уцелевшей части зафиксировали небольшое смещение конструкций.

В настоящее время поисково-спасательные работы на месте завершены. После инцидента были эвакуированы жители трех домов и 55 граждан, находившихся поблизости от места ЧП.