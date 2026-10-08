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08 октября, 11:58

Происшествия

Два человека погибли в результате частичного обрушения дома в Стамбуле

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/ibbitfaiye

В результате частичного обрушения жилого дома в турецком районе Малтепе два человека погибли, поиски еще двоих продолжаются. Об этом сообщила BirGün.

Как рассказали в управлении губернатора Стамбула, под завалами оказались 14 человек. Спасатели вызволили 11 из них, включая двух детей.

Под завалами сейчас находятся двое граждан. В уцелевшей части здания зафиксировали небольшое смещение конструкций.

Заместитель мэра Стамбула Нури Аслан также пообещал принять необходимые меры безопасности после того, как тех людей спасут. Соседние здания уже эвакуированы.

Обрушившийся дом возвели в 1987 году. Изначально в нем было 5 этажей. По словам Аслана, в соответствии с инженерными нормами и градостроительными планами прошлых лет все было построено правильно. Но впоследствии были надстроены дополнительные этажи.

Обрушение жилого дома произошло в ночь на 8 октября. Точная причина обрушения в настоящий момент уточняется. К месту происшествия были направлены спасатели и машины скорой помощи.

При этом два этажа частично обрушившегося здания в Стамбуле были возведены нелегально. Жалоб на состояние этого дома в префектуру не поступало. Специалисты осматривают только те дома, от жильцов которых получено обращение.

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