Два этажа частично обрушившегося в Стамбуле дома оказались нелегальными

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Два этажа частично обрушившегося жилого дома в Стамбуле были возведены нелегально. Об этом сообщила префект района Малтепе Эсин Кеймен, передает РИА Новости.

"По документам речь идет о пятиэтажном здании, то есть два этажа были построены нелегально", – сказала префект, отметив, что для проверки были подняты все архивы.

По словам Кеймен, жалоб на состояние этого дома в префектуру не поступало. Отвечая на вопрос о проверке конкретно этого здания, она пояснила: специалисты осматривают только те дома, от жильцов которых получено обращение.

Кроме того, как уточнили власти, на первом этаже дома располагался магазин. Само здание было возведено в 1987 году. Число спасенных жителей достигло восьми, идут поиски еще шести.

Шестиэтажный жилой дом частично обрушился в районе Малтепе в ночь на 8 октября. Точная причина обрушения в настоящий момент уточняется. Под завалами могут находиться люди, информации о погибших пока нет. К месту происшествия направили спасателей и машины скорой помощи.