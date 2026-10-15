В Москве 79,5% случаев рака молочной железы выявляют на ранних стадиях

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Доля случаев рака молочной железы, которые в Москве выявляют на первой и второй стадиях, достигла 79,5%. Это на 6% больше, чем в 2019 году, когда в столице начал действовать новый стандарт онкологической помощи. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Рак молочной железы – одно из самых распространенных онкологических заболеваний среди женщин. На первых стадиях оно зачастую протекает бессимптомно, поэтому так важно заниматься профилактикой", – отметила вице-мэр.

По словам заммэра, рост показателя ранней диагностики – это результат работы врачей-онкологов и ответственного отношения женщин к своему здоровью. Проверить индивидуальные риски и получить рекомендации можно в рамках программы "Московский чекап", а комплексное обследование доступно в 20 центрах женского здоровья.

В столице также есть все необходимое, чтобы вовремя обеспечить лечение. В частности, работают 5 многопрофильных онкологических центров, а реформа всей онкологической службы завершилась открытием нового комплекса 62-й онкобольницы в "Сколкове".

Обследования организованы по месту прикрепления. Женщинам с 40 лет проводят профилактическую маммографию один раз в два года, а по рекомендации врача – ежегодно. Москвичкам от 18 до 39 лет при наличии жалоб назначают ультразвуковое исследование молочных желез. Решение о дополнительных обследованиях специалист принимает индивидуально.

Маммография позволяет обнаружить подозрительные изменения в молочной железе еще до появления заметных симптомов. После пациентку могут направить в центр амбулаторной онкологической помощи для уточнения диагноза.

План лечения совместно определяют хирурги-онкологи и специалисты по лекарственной и лучевой терапии. При выборе тактики учитываются эффективность лечения и качество дальнейшей жизни женщины, в том числе возможность сохранения молочной железы и восстановления ее формы по индивидуальным показаниям.

Ранее сообщалось, что Минздрав России зарегистрировал препарат на основе фузулопариба для терапии ряда распространенных и агрессивных форм рака. По словам экспертов, важной задачей остается увеличение периода без прогрессирования заболевания. Появление дополнительного препарата из группы PARP-ингибиторов дает врачам еще один вариант поддерживающей терапии.