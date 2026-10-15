На Солнце ожидаются сильные вспышки 15 и 16 октября

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Солнечные вспышки предпоследнего по мощности класса М ожидаются 15 и 16 октября. Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики.

Ученые отметили, что вспышечная солнечная активность в основном остается низкой. В зависимости от мощности рентгеновского излучения вспышки на Солнце делят на пять классов: A, B, C, M и X.

Самый слабый из них, A0.0, соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность растет в 10 раз.

Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы. Облака плазмы, достигая Земли, способны провоцировать магнитные бури.

Ранее на Солнце произошла вспышка предпоследнего уровня мощности – класса M1.2. Событие зафиксировали в группе пятен 4549 с координатами N08W50. Продолжительность составила 32 минуты. Позже произошла вторая за день солнечная вспышка класса М6.5.